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Боевики выпустили 26 минометных снарядов по позициям сил АТО в Авдеевке

Киев • УНН

 • 6706 просмотра

КИЕВ. 28 ноября. УНН. За прошедшие сутки в Авдеевке боевики выпустили 26 мин по позициям украинских военных. Об этом во время брифинга сообщил спикер Министерства по вопросам АТО Андрей Лысенко, передает корреспондент УНН.

Боевики выпустили 26 минометных снарядов по позициям сил АТО в Авдеевке

"Кроме легкого вооружения противник применил БМП и минометы. По нашим позициям в Авдеевке выпущено 26 мин разного калибра. Украинские войска вынуждены открывать огонь в ответ", - сообщил А.Лысенко.

Всего за минувшие сутки на донецком направлении зафиксировано 5 вражеских обстрелов. Один из них с применением тяжелого вооружения.

Как сообщал УНН, шестеро украинских военных получили ранения за сутки в зоне АТО.

Украинские Национальные Новости

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