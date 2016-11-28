Боевики выпустили 26 минометных снарядов по позициям сил АТО в Авдеевке
Киев • УНН
КИЕВ. 28 ноября. УНН. За прошедшие сутки в Авдеевке боевики выпустили 26 мин по позициям украинских военных. Об этом во время брифинга сообщил спикер Министерства по вопросам АТО Андрей Лысенко, передает корреспондент УНН.
"Кроме легкого вооружения противник применил БМП и минометы. По нашим позициям в Авдеевке выпущено 26 мин разного калибра. Украинские войска вынуждены открывать огонь в ответ", - сообщил А.Лысенко.
Всего за минувшие сутки на донецком направлении зафиксировано 5 вражеских обстрелов. Один из них с применением тяжелого вооружения.
Как сообщал УНН, шестеро украинских военных получили ранения за сутки в зоне АТО.