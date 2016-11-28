Боевики выпустили 26 минометных снарядов по позициям сил АТО в Авдеевке

"Кроме легкого вооружения противник применил БМП и минометы. По нашим позициям в Авдеевке выпущено 26 мин разного калибра. Украинские войска вынуждены открывать огонь в ответ", - сообщил А.Лысенко.

Всего за минувшие сутки на донецком направлении зафиксировано 5 вражеских обстрелов. Один из них с применением тяжелого вооружения.

Как сообщал УНН, шестеро украинских военных получили ранения за сутки в зоне АТО.