Бойовики вчергове зірвали розведення сил у Станиці Луганській
Київ • УНН
КИЇВ. 19 квітня. УНН. Бойовики вкотре порушили режим тиші біля Станиці Луганської, тим самим зірвавши заплановане на 25 квітня розведення сил і засобів. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО, передає УНН.
"Українська сторона СЦКК інформує, що сьогодні близько сьомої години ранку бойовики російсько-окупаційних військ вкотре порушили режим тиші на ділянці розведення сил і засобів сторін неподалік Станиці Луганської. Традиційно, обстріл позицій ЗС України бойовики здійснили з вогневих позицій на горі Князь Ігор застосувавши станкові протитанкові гранатомети. Про зазначене українська сторона СЦКК поінформувала СММ ОБСЄ", - сказано у повідомленні.
Як зазначається, такі дії українська сторона в СЦКК розцінює як "небажання ватажків окупаційної адміністрації РФ виконувати у цьому районі вимоги Рамкового рішення щодо розведення сил і засобів на лінії розмежування сторін".
Водночас, повідомили в штабі, підрозділи сил АТО готові до початку відведення власних сил і засобів за умови неухильного виконання бойовиками вимог мінських домовленостей.
Вказано, що розведення сил було заплановане на 25 квітня.
Нагадаємо, 4 квітня на засіданні Трьохсторонньої контактної групи сторони домовились про можливе припинення вогню біля Станиці Луганської з 10 квітня.