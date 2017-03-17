Бойовики провели понад 30 обстрілів на маріупольському напрямку
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. На маріупольському напрямку минулої доби потужна перестрілка, яка тривала близько двох з половиною годин, протягом цього часу ворог випустив близько 70 мін та снарядів. Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Андрій Лисенко, передає кореспондент УНН.
“Вчора вранці різко загострилася обстановка під Новотроїцьким. Там відбулася потужна перестрілка, яка тривала дві з половиною години. Противник задіяв артилерію, міномети. бронетехніку і снайперів. Протягом цього часу по наших позиціях було випущено близько 70 мін та снарядів різного калібру”, — сказав він.
Також мінометні обстріли з боку противника відбулися у Старогнатівці, Гнутовому та Водяного.
Всього тут зафіксовано 33 ворожих обстріли, 7 з них з важкого озброєння.
Нагадаємо, минулої доби російсько-окупаційні війська 77 разів вели вогонь по позиціях українських військових.