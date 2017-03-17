Боевики провели более 30 обстрелов на мариупольском направлении
Киев • УНН
КИЕВ. 17 марта. УНН. На мариупольском направлении вчера произошла мощная перестрелка, которая продолжалась около двух с половиной часов, за это время враг выпустил около 70 мин и снарядов. Об этом во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Андрей Лысенко, передает корреспондент УНН.
"Вчера утром резко обострилась обстановка в Новотроицком. Там состоялась мощная перестрелка, которая продолжалась два с половиной часа. Противник задействовал артиллерию, минометы, бронетехнику и снайперов. В течение этого времени по нашим позициям было выпущено около 70 мин и снарядов различного калибра", - сказал он.
Также минометные обстрелы со стороны противника произошли в Старогнатовке, Гнутово и Водяном.
Всего здесь зафиксировано 33 вражеских обстрела, 7 из них из тяжелого вооружения.
Напомним, за минувшие сутки российско-оккупационные войска 77 раз вели огонь по позициям украинских военных.