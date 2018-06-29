Бойовики приховано зосереджують військову техніку на Донбасі – СЦКК
Київ • УНН
КИЇВ. 29 червня. УНН. Незаконні збройні формування продовжують приховано зосереджувати військову техніку та озброєння на тимчасово непідконтрольній Україні території, тим самим порушуючи Мінські домовленості. Про це повідомив прес-центр Операції об'єднаних сил з посиланням на інформацію української сторони СЦКК, передає УНН.
"За інформацією Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, у районі населених пунктів Свободне Донецької області та Хрустальний Луганської області спостерігачі Місії підтвердили факт розташування 12 одиниць РСЗВ "Град" з порушенням ліній відведення, а також 5 танків (Т-64) у районі населеного пункту Круглик Луганської області", – йдеться в повідомленні.
При цьому, на тимчасово непідконтрольній Україні території у Луганській області за результатами верифікації місць зберігання відведеної техніки спостерігачі СММ виявили відсутність 6 одиниць буксируваних гаубиць калібром 122 мм та 152 мм (Д-30 "Жаба", 2А65 "Мста-Б"), 4 РСЗВ (БМ-21 "Град"), 3 самохідні гаубиці (2С1).
Крім того, бойовики, порушуючи Мінські домовленості, продовжують обладнувати свої фортифікаційні спорудження на непідконтрольних Україні територіях Луганської та Донецької областей.
"Зокрема, спостерігачі Місії виявили нещодавно обладнані бойовиками вогневі позиції протяжністю близько 40 метрів неподалік ділянки розведення у районі населеного пункту Золоте та аналогічні позиції протяжністю близько 250-300 метрів на північний захід від населеного пункту Ясинувата", – зазначили у СЦКК.
Також, за наявною інформацією, біля населеного пункту Горлівка виявлено переміщення до лінії зіткнення колони ворожої техніки та озброєння – понад 10 одиниць (САУ, танки), а неподалік міста Дебальцеве виявлено щонайменше 10 одиниць техніки та важкого озброєння, зокрема декілька одиниць РСЗВ БМ-21 "Град" та танків "Т-72Б".
"Водночас, у районах населених пунктів Комісарівка та Вергулівка зафіксовано понад 10 одиниць САУ (2С7 "Піон", 2С3 "Акація", 2С4 "Тюльпан"), та декілька одиниць танків різної модифікації", – зазначено в повідомленні.
Як зазначили в українській стороні СЦКК, такі дії з боку бойовиків слід розцінювати, як черговий етап підготовки засобів вогневого ураження до її застосування по позиціях Збройних Сил України та по мирному населенню Донбасу.
Нагадаємо, бойовики вчергове зірвали розведення сил та засобів у районі Станиці Луганської.