Бойовики під Попасною випустили близько 20 мін по позиціях сил АТО
Київ • УНН
КИЇВ. 28 листопада. УНН. Минулої доби бойовики під Попасною випустили близько 20 мін по позиціях сил АТО. Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Андрій Лисенко, передає кореспондент УНН.
“На луганському напрямку, порівняно з минулими днями, географія бойових дій значно розширилася. Зокрема противник двічі обстріляв район потенційного розведення сил та засобів у Станиці Луганській. Також у другій половині дня відбулась серія перестрілок у Жовтому, яка з перервами тривала майже 4 години. Також продовжуються потужні ворожі обстріли під Попасною, один з них був мінометним. По наших позиціях там було випущено близько 20 мін”, — сказав він.
Всього минулої доби на луганському напрямку зафіксовано 14 ворожих обстрілів, один з них із важкого озброєння.
Як повідомляв УНН, за минулу добу в зоні проведення АТО жоден український військовий не загинув, проте шестеро отримали поранення.