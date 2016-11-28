Боевики под Попасной выпустили около 20 мин по позициям сил АТО
Киев • УНН
КИЕВ. 28 ноября. УНН. За прошедшие сутки боевики под Попасной выпустили около 20 мин по позициям сил АТО. Об этом во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко, передает корреспондент УНН.
"На луганском направлении по сравнению с прошлыми днями, география боевых действий значительно расширилась. В частности, противник дважды обстрелял район потенциального разведения сил и средств в Станице Луганской. Также во второй половине дня состоялась серия перестрелок в Желтом, которая с перерывами длилась почти 4 часа. Также продолжаются мощные вражеские обстрелы под Попасной, один из них был минометным. По нашим позициям там было выпущено около 20 мин", - сказал он.
Всего за прошедшие сутки на луганском направлении зафиксировали 14 вражеских обстрелов, один из них из тяжелого вооружения.
Как сообщал УНН, за прошедшие сутки в зоне проведения АТО ни один украинский военный не погиб, однако шестеро получили ранения.