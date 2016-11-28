Боевики под Попасной выпустили около 20 мин по позициям сил АТО

"На луганском направлении по сравнению с прошлыми днями, география боевых действий значительно расширилась. В частности, противник дважды обстрелял район потенциального разведения сил и средств в Станице Луганской. Также во второй половине дня состоялась серия перестрелок в Желтом, которая с перерывами длилась почти 4 часа. Также продолжаются мощные вражеские обстрелы под Попасной, один из них был минометным. По нашим позициям там было выпущено около 20 мин", - сказал он.

Всего за прошедшие сутки на луганском направлении зафиксировали 14 вражеских обстрелов, один из них из тяжелого вооружения.

Как сообщал УНН, за прошедшие сутки в зоне проведения АТО ни один украинский военный не погиб, однако шестеро получили ранения.