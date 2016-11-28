Бойовики обстріляли позиції сил АТО з мінометів, гранатометів та зенітних установок
Київ • УНН
КИЇВ. 28 листопада. УНН. З початку доби бойовики обстріляли позиції сил АТО на луганському та донецькому напрямках з гранатометів, мінометів, зенітних установок та стрілецької зброї, передає УНН з посиланням на прес-цент штабу АТО.
“На Луганському напрямку російсько-окупаційний контингент з 82 міліметрових мінометів, озброєння БМП, гранатометів, зенітних установок та інших видів озброєння багаторазово обстрілював Кримське. Також під обстріли потрапила Новоолександрівка”, — йдеться в повідомленні.
Натомість, зазначається, що на донецькому напрямку з мінометів, гранатометів різних систем і стрілецької зброї окупанти вели вогонь по наших позиціях поблизу Авдіївки та Луганського.
Нагадаємо, бойовики з початку доби порушили режим тиші 20 разів.