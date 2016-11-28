Боевики обстреляли позиции сил АТО из минометов, гранатометов и зенитных установок

"На луганском направлении российско-оккупационный контингент из 82 миллиметровых минометов, вооружения БМП, гранатометов, зенитных установок и других видов вооружения многократно обстреливал Крымское. Также под обстрелы попала Новоалександровка", - говорится в сообщении.

В свою очередь, отмечается, что на донецком направлении из минометов, гранатометов различных систем и стрелкового оружия оккупанты вели огонь по нашим позициям вблизи Авдеевки и Луганского.

Напомним, боевики с начала суток нарушили режим тишины 20 раз.