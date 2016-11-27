Бойовики обстріляли контрольний пост “Мар’їнка”

“О 07:45 незаконні збройні формування черговий раз здійснили обстріл зі стрілецької зброї контрольного поста „Мар’їнка“. З метою збереження життя громадян та персоналу прикордонного відомства пропуск осіб та транспортних засобів через КПВВ „Мар’їнка“, що на дорожньому коридорі „Донецьк-Курахове“, тимчасово призупинявся”, — йдеться у повідомленні.

Як зазначається, наразі ситуація на контрольному посту стабілізувалася, о 08:15 розпочато пропускні операції.