Боевики обстреляли контрольный пост "Марьинка"

"В 7:45 незаконные вооруженные формирования очередной раз совершили обстрел из стрелкового оружия контрольного поста "Марьинка". С целью сохранения жизни граждан и персонала пограничного ведомства пропуск лиц и транспортных средств через КПВВ "Марьинка" на дорожном коридоре "Донецк-Курахово" временно приостанавливали", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в настоящее время ситуация на контрольном посту стабилизировалась, в 08:15 начали пропускные операции.