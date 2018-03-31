Бойовики на Донбасі застосували гранатомети і кулемети
Київ • УНН
КИЇВ. 31 березня. УНН. Бойовики на Донбасі від початку доби вже п'ять разів відкривали вогонь, зокрема застосували гранатомети і великокаліберні кулемети. Про це УНН повідомили у прес-центрі штабу АТО.
Від початку доби встановлений 30 березня режим повного припинення вогню на період великодніх свят бойовиками російсько-окупаційних військ не дотримувався у повній мірі. Станом на 18:00 зафіксовано 5 обстрілів опорних пунктів сил АТО", - йдеться у повідомленні.
За даними штабу, на донецькому напрямку з гранатометів та стрілецької зброї противник тричі вів вогонь по українських позиціях в районі Водяного. Також з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї окупанти двічі обстріляли оборонців Павлополя.
"Внаслідок ворожого вогню жоден захисник України не постраждав", - додали у штабі.
На луганському напрямку, як повідомляється, від початку доби зберігається тиша.
"Ситуація по всій лінії розмежування сторін надійно контрольована силами АТО. Наші військовослужбовці суворо та неухильно дотримуються умов перемир’я", - зауважили у штабі.
Нагадаємо, бойовики на Донбасі приховано стягують озброєння і техніку.