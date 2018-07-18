Бойовики на Донбасі калічать себе, аби уникнути служби на передовій - розвідка

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КИЇВ. 18 липня. УНН. На тимчасово окупованих територіях, у з’єднаннях і частинах 1 та 2 армійських корпусів ЗС РФ, зростає кількість небойових втрат особового складу, пов’язаних з намаганням так званих військовослужбовців російських окупаційних військ ухилитися від виконання "службових" обов’язків. Про це з посиланням на дані розвідки повідомив речник Міністерства оборони України Дмитро Гуцуляк, передає УНН.

"З початку липня у підрозділах противника відмічено збільшення кількості фактів самоскалічення, у тому числі з використанням вогнепальної зброї, з метою уникнення проходження служби на передових позиціях", - сказав Гуцуляк.

За його словами, крім того, мають місце непоодинокі випадки підриву цих так званих військовослужбовців російсько-окупаційних військ на власних мінних полях під час спроб дезертирства.

Як повыдомляв УНН, протягом минулої доби у районі проведення операції Об’єднаних сил бойовики незаконних збройних формувань так званих “Л/ДНР” 21 раз порушували режим припинення вогню, важке озброєння не застосовувалось. Унаслідок ворожого вогню один наш захисник загинув, двоє отримали поранення.

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