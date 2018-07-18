Бойовики на Донбасі калічать себе, аби уникнути служби на передовій - розвідка

"З початку липня у підрозділах противника відмічено збільшення кількості фактів самоскалічення, у тому числі з використанням вогнепальної зброї, з метою уникнення проходження служби на передових позиціях", - сказав Гуцуляк.



За його словами, крім того, мають місце непоодинокі випадки підриву цих так званих військовослужбовців російсько-окупаційних військ на власних мінних полях під час спроб дезертирства.



Як повыдомляв УНН, протягом минулої доби у районі проведення операції Об’єднаних сил бойовики незаконних збройних формувань так званих “Л/ДНР” 21 раз порушували режим припинення вогню, важке озброєння не застосовувалось. Унаслідок ворожого вогню один наш захисник загинув, двоє отримали поранення.