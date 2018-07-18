Боевики на Донбассе калечат себя, чтобы избежать службы на передовой - разведка

"С начала июля в подразделениях противника отмечено увеличение количества фактов самоискалечения, в том числе с использованием огнестрельного оружия, во избежание прохождения службы на передовых позициях", - сказал Гуцуляк.



По его словам, кроме того, имеют место отдельные случаи подрыва этих так называемых военнослужащих российско-оккупационных войск на собственных минных полях во время попыток дезертирства.



Как повыдомляв УНН, за прошедшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил боевики незаконных вооруженных формирований так называемых "Л/ДНР" 21 раз нарушали режим прекращения огня, тяжелое вооружение не применялось. В результате вражеского огня один наш защитник погиб, двое получили ранения.