Бойовики "днр" повідомили про загибель ув'язненого внаслідок "удару по колонії"

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Як пишуть росЗМІ із посиланням на заяви бойовиків, "удару по виправній колонії в Макіївці було завдано сьогодні вдень".

Крім того, як йдеться у повідомленні, двох засуджених колонії було поранено. У Макіївці знаходиться виправна колонія №32.

Відповідальність за удар по колонії бойовики одразу ж переклали на українських військових.

Українська сторона наразі інформацію про "удар" не коментувала.