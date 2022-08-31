Бойовики "днр" повідомили про загибель ув'язненого внаслідок "удару по колонії"
Київ • УНН
КИЇВ. 31 серпня. УНН. Бойовики "днр" повідомили про загибель "одного ув'язненого внаслідок удару по виправній колонії", передає УНН із посиланням на росЗМІ.
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Як пишуть росЗМІ із посиланням на заяви бойовиків, "удару по виправній колонії в Макіївці було завдано сьогодні вдень".
Крім того, як йдеться у повідомленні, двох засуджених колонії було поранено. У Макіївці знаходиться виправна колонія №32.
Відповідальність за удар по колонії бойовики одразу ж переклали на українських військових.
Українська сторона наразі інформацію про "удар" не коментувала.