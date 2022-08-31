Боевики "днр" сообщили о гибели заключенного в результате "удара по колонии"
Киев • УНН
КИЕВ. 31 августа. УНН. Боевики "днр" сообщили о гибели "одного заключенного в результате удара по исправительной колонии", передает УНН со ссылкой на росСМИ.
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Как пишут росСМИ со ссылкой на заявления боевиков, "удар по исправительной колонии в Макеевке был нанесен сегодня днем".
Кроме того, как говорится в сообщении, два осужденных колонии были ранены. В Макеевке находится исправительная колония №32.
Ответственность за удар по колонии боевики сразу же переложили на украинских военных.
Украинская сторона пока информацию об "ударе" не комментировала.