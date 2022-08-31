Боевики "днр" сообщили о гибели заключенного в результате "удара по колонии"

Детали

Как пишут росСМИ со ссылкой на заявления боевиков, "удар по исправительной колонии в Макеевке был нанесен сегодня днем".

Кроме того, как говорится в сообщении, два осужденных колонии были ранены. В Макеевке находится исправительная колония №32.

Ответственность за удар по колонии боевики сразу же переложили на украинских военных.

Украинская сторона пока информацию об "ударе" не комментировала.