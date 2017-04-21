Бойовик підпалив бліндаж зі своїми “товаришами по службі” - розвідка

КИЇВ. 21 квітня. УНН. Військовослужбовець 5-ї окремої мотострілецької бригади після конфлікту з “товаришами по службі” підпалив бліндаж з його кривдниками. Про це на сторінці у Facebook повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України, передає УНН.