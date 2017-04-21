Бойовик підпалив бліндаж зі своїми “товаришами по службі” - розвідка
Київ • УНН
КИЇВ. 21 квітня. УНН. Військовослужбовець 5-ї окремої мотострілецької бригади після конфлікту з “товаришами по службі” підпалив бліндаж з його кривдниками. Про це на сторінці у Facebook повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України, передає УНН.
“Так, військовослужбовець 5-ї окремої мотострілецької бригади (Макіївка) 1-го АК після конфлікту з „товаришами по службі“ кинув пляшку з легкозаймистою рідиною у бліндаж, в якому перебували його кривдники. Бліндаж згорів, постраждалих госпіталізовано”, — йдеться в повідомленні.
Як повідомляв УНН, Російське командування привласнює кошти бойовиків.