Боевик поджег блиндаж со своими "товарищами по службе" - разведка
Киев • УНН
КИЕВ. 21 апреля. УНН. Военнослужащий 5-й отдельной мотострелковой бригады после конфликта с "сослуживцами" поджег блиндаж с его обидчиками. Об этом на странице в Facebook сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины, передает УНН.
"Да, военнослужащий 5-й отдельной мотострелковой бригады (Макеевка) 1-го АК после конфликта с "сослуживцами" бросил бутылку с легковоспламеняющейся жидкостью в блиндаж, в котором находились его обидчики. Блиндаж сгорел, пострадавшие госпитализированы", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНН, русское командование присваивает средства боевиков.