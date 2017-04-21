Боевик поджег блиндаж со своими "товарищами по службе" - разведка

КИЕВ. 21 апреля. УНН. Военнослужащий 5-й отдельной мотострелковой бригады после конфликта с "сослуживцами" поджег блиндаж с его обидчиками. Об этом на странице в Facebook сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины, передает УНН.