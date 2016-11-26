Боєприпаси виявили в авто в Донецькій області
Київ • УНН
МАРІУПОЛЬ-КИЇВ. 26 листопада. УНН. У Донецькій області поліцейські, що забезпечують безпеку дорожнього руху, виявили в автівці боєприпаси. Про це кореспонденту УНН повідомляє Центральний відділ поліції Маріуполя.
Майже 700 набоїв калібром 5,45 міліметрів намагався вивезти за межі Маріуполя гість з центральної України.
Поліцейські, що несуть службу на виїзді з Мангуша, боєприпаси вилучили. Порушника було доправлено до Мангушського відділення поліції для з’ясування обставин за вказаним фактом.
Система стоп-контролю на в’їзді-виїзді з міста майже щодня доводить свою дієвість. Поліцейські, що несуть там службу, вилучають заборонені предмети у пересічних громадян, мешканців різних областей України та, навіть, представників церков. Вибухове начиння прямує як до мирних територій, так і в зону ведення бойових дій.
Вчора опівдні під час зупинки та традиційної процедури огляду автівки, що намагалася перетнути стаціонарний пост у Мангуші, було виявлено 690 набоїв. Їх було вилучено, а пасажира доправлено до поліцейського відділення.
Призначення вантажу та джерело його появи належить встановити слідству в рамках кримінального провадження, відкритого за ч.1 ст.263 “Незаконне зберігання боєприпасів” Кримінального кодексу України, за що передбачено до 7 років позбавлення волі.