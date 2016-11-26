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Боеприпасы обнаружили в авто в Донецкой области

Киев • УНН

 • 6965 просмотра

МАРИУПОЛЬ-КИЕВ. 26 ноября. УНН. В Донецкой области полицейские, обеспечивающие безопасность дорожного движения, обнаружили в автомобиле боеприпасы. Об этом корреспонденту УНН сообщает Центральный отдел полиции Мариуполя.

Боеприпасы обнаружили в авто в Донецкой области

Почти 700 патронов калибром 5,45 миллиметров пытался вывезти за пределы Мариуполя гость из центральной Украины.

Полицейские, несущие службу на выезде из Мангуша, боеприпасы изъяли. Нарушителя доставили в Мангушское отделение полиции для выяснения обстоятельств по данному факту.

Система стоп-контроля на въезде-выезде из города почти ежедневно доказывает свою действенность. Полицейские, несущие там службу, изымают запрещенные предметы у рядовых граждан, жителей разных областей Украины и даже представителей церквей. Взрывная утварь следует как на мирные территории, так и в зоне ведения боевых действий.

Вчера в полдень во время остановки и традиционной процедуры осмотра автомобиля, который пытался пересечь стационарный пост в Мангуше, было обнаружено 690 патронов. Они были изъяты, а пассажира доставили в полицейский участок.

Назначение груза и источник его появления предстоит установить следствию в рамках уголовного производства, открытого по ч.1 ст.263 "Незаконное хранение боеприпасов" Уголовного кодекса Украины, за что предусмотрено до 7 лет лишения свободы.

Украинские Национальные Новости

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