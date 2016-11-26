Боеприпасы обнаружили в авто в Донецкой области
Киев • УНН
МАРИУПОЛЬ-КИЕВ. 26 ноября. УНН. В Донецкой области полицейские, обеспечивающие безопасность дорожного движения, обнаружили в автомобиле боеприпасы. Об этом корреспонденту УНН сообщает Центральный отдел полиции Мариуполя.
Почти 700 патронов калибром 5,45 миллиметров пытался вывезти за пределы Мариуполя гость из центральной Украины.
Полицейские, несущие службу на выезде из Мангуша, боеприпасы изъяли. Нарушителя доставили в Мангушское отделение полиции для выяснения обстоятельств по данному факту.
Система стоп-контроля на въезде-выезде из города почти ежедневно доказывает свою действенность. Полицейские, несущие там службу, изымают запрещенные предметы у рядовых граждан, жителей разных областей Украины и даже представителей церквей. Взрывная утварь следует как на мирные территории, так и в зоне ведения боевых действий.
Вчера в полдень во время остановки и традиционной процедуры осмотра автомобиля, который пытался пересечь стационарный пост в Мангуше, было обнаружено 690 патронов. Они были изъяты, а пассажира доставили в полицейский участок.
Назначение груза и источник его появления предстоит установить следствию в рамках уголовного производства, открытого по ч.1 ст.263 "Незаконное хранение боеприпасов" Уголовного кодекса Украины, за что предусмотрено до 7 лет лишения свободы.