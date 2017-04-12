"Боруссія" зазнала мінімальної домашньої поразки від "Монако"

"Боруссія" набагато частіше володіла м'ячем у першому таймі, але майже нічого не створила біля воріт "Монако", який повів в протистоянні завдяки точному удару Кіліана Мбаппе з близької відстані і автоголу Свена Бендера, котрий зрізав м'яч у свої ворота в боротьбі з Фалькао. Рахунок міг бути і більшим, але в першій половині тайму Фабіньо не забив пенальті на 19 хвилині.

Після перерви господарям вдалося скоротити відставання – автором голу став Дембеле, який після передачі Кагави закотив м'яч у порожні ворота. Проте гості повернули різницю в два голи на 79 хвилині, коли 18-річний К.Мбаппе оформив дубль. Господарі почали йти в наступ, що призвело до голу Сіндзі Кагави – японець після передачі Пулішича обробив м'яч у чужому карному майданчику, на замаху прибрав оборонця та відправив шкіряну кулю в ціль, встановивши фінальний результат на табло - 2:3.

Примітно, що до цього протистояння в 12 останніх домашніх єврокубкових матчах дортмундці зазнали лише однієї поразки при 9 перемогах і 2-х нічиїх.

Нагадаємо, що через три вибухи біля автобуса "Боруссії" УЄФА вирішив перенести матч з "Монако" на 12 квітня.