"Боруссия" потерпела минимальное домашнее поражение от "Монако"

"Боруссия" гораздо чаще владела мячом в первом тайме, но почти ничего не создала у ворот "Монако", который повел в противостоянии благодаря точному удару Килиана Мбаппе с близкого расстояния и автогола Свена Бендера, который срезал мяч в свои ворота в борьбе с Фалькао. Счет мог быть и больше, но в первой половине тайма Фабиньо не забил пенальти на 19-й минуте.

После перерыва хозяевам удалось сократить отставание - автором гола стал Дембеле, после передачи Кагавы закатил мяч в пустые ворота. Однако гости вернули разницу в два гола на 79 минуте, когда 18-летний К.Мбаппе оформил дубль. Хозяева начали идти в наступление, что привело к голу Синдзи Кагавы - японец после передачи Пулишича обработал мяч в чужой штрафной, на замахе убрал защитника и отправил мяч в цель, установив финальный результат на табло - 2:3.

Примечательно, что к этому противостоянию в 12 последних домашних еврокубковых матчах дортмундцы потерпели лишь одно поражение при 9 победах и 2-х ничьих.

Напомним, что из-за трех взрывов возле автобуса "Боруссии" УЕФА решил перенести матч с "Монако" на 12 апреля.