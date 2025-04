Боррель закликав Китай "відіграти більш конструктивну роль" у вирішенні питання війни рф проти України

Цитата

"Обговорили з членом Держради Китаю Ван І відносини ЄС і Китаю. Закликав Китай відігравати більш конструктивну роль у вирішенні (питання - ред.) війни росії проти України та припинити поширювати дезінформацію про причини та катастрофічні глобальні економічні наслідки нападу росії", - написав Боррель.

Раніше

Цього тижня в Індонезії пройде зустріч міністрів закордонних справ G20, на якій в центрі уваги буде російсько-українська війна. До країн "Групи двадцяти" також входить і Китай, який стримано відреагував на вторгнення росії в Україну.

Discussed w/ Chinese State Councillor/FM Wang Yi EU-China relations.



Called on China to play more constructive role in addressing Russia’s war against Ukraine and stopping disinformation on what are the causes and the disastrous global economic consequences of Russia's attack. pic.twitter.com/ORAQ1F5zx0

— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) July 7, 2022