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Борги РФ за ядерне паливо віддаватимемо у січні — “Енергоатом”

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 листопада. УНН. “Енергоатом” закриє заборгованість по ядерному паливу у січні 2017. Україна планує погасити борг за поставлене у 2016 році російською компанією “ТВЕЛ” ядерного палива до 15 січня 2017 року. Про це повідомляє ТАСС з посиланням на президента компанії “Енергоатом” Юрія Недашковського, передає УНН.

Борги РФ за ядерне паливо віддаватимемо у січні — “Енергоатом”

“Зараз ми переробили все графіки платежів, до кінця року погодили з нашими контрагентами, з тим, щоб до 15 січня повністю закрити програму платежів цього року”, — заявив він.

Зазначається, що “Енергоатом” не здійснював платежі, у валюті в зв’язку з арештом рахунків компанії, тому накопичилися досить великі борги не тільки перед “ТВЕЛ”, але і перед іншими постачальниками.

Так як платежі за товарну продукцію на енергоринку України здійснюються до 15 числа наступного місяця, компанія повністю розрахується з боргами в січні 2017 року.

“Ми все узгодили з постачальниками, йдемо в графіку (платежів — ред.)”, — запевнив глава “Енергоатому”.

Нагадаємо, у січні-вересні 2016 року Україна закупила ядерного палива на загальну суму 367 млн доларів.

Палива російського виробництва було закуплено на 266 млн доларів.

На переконання експертів, Україна повинна прагнути до виробництва власного ядерного палива, а не платити РФ.

Для цього першочергово треба наростити обсяги видобутку власного урану.

І це можливо, якщо залучити до цього процесу приватного інвестора, вважає міністр енергетики Ігор Насалик.

Так, Україна має перспективні родовища урану, які можна розробляти методом підземного вилуговування, яким на сьогодні працюють у Казахстані.

Також нагадаємо, з питань підвищення ефективності процесу підземного вилуговування українська компанія АЕСУ наразі співпрацює з “НАК “Казатомпром”.

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