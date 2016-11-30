Борги РФ за ядерне паливо віддаватимемо у січні — “Енергоатом”

КИЇВ. 30 листопада. УНН. “Енергоатом” закриє заборгованість по ядерному паливу у січні 2017. Україна планує погасити борг за поставлене у 2016 році російською компанією “ТВЕЛ” ядерного палива до 15 січня 2017 року. Про це повідомляє ТАСС з посиланням на президента компанії “Енергоатом” Юрія Недашковського, передає УНН.