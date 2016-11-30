Долги РФ за ядерное топливо будем отдавать в январе - "Энергоатом"
Киев • УНН
КИЕВ. 30 ноября. УНН. "Энергоатом" закроет задолженность по ядерному топливу в январе 2017 года. Украина планирует погасить долг за поставленное в 2016 году российской компанией "ТВЭЛ" ядерное топливо до 15 января 2017 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на президента компании "Энергоатом" Юрия Недашковского, передает УНН.
"Сейчас мы переделали все графики платежей, к концу года согласовали с нашими контрагентами, с тем, чтобы до 15 января полностью закрыть программу платежей в этом году", - заявил он.
Отмечается, что "Энергоатом" не осуществлял платежи в валюте в связи с арестом счетов компании, поэтому накопились достаточно большие долги не только перед "ТВЭЛ", но и перед другими поставщиками.
Так как платежи за товарную продукцию на энергорынке Украины осуществляются до 15 числа следующего месяца, компания полностью рассчитается с долгами в январе 2017 года.
"Мы все согласовали с поставщиками, идем в графике (платежей - ред.)", - Заверил глава "Энергоатома".
Напомним, в январе-сентябре 2016 года Украина закупила ядерного топлива на общую сумму 367 млн долларов.
Топлива российского производства было закуплено на 266 млн долларов.
По мнению экспертов, Украина должна стремиться к производству собственного ядерного топлива, а не платить РФ.
Для этого в первую очередь надо нарастить объемы добычи собственного урана.
И это возможно, если привлечь к этому процессу частного инвестора, считает министр энергетики Игорь Насалик.
Так, Украина имеет перспективные месторождения урана, которые можно разрабатывать методом подземного выщелачивания, которым сегодня работают в Казахстане.
Также напомним, по вопросам повышения эффективности процесса подземного выщелачивания украинская компания АЕСУ сейчас сотрудничает с "НАК "Казатомпром".