Болсонару проти Лули: Бразилія голосує у другому турі президентських виборів

Деталі

Болсонару пообіцяв закріпити консерватизм у бразильській політиці після президентства, затьмареного пандемією. Лула обіцяє велику соціальну та екологічну відповідальність, нагадуючи про зростання добробуту під час його президентства у 2003-2010 роках, до того, як корупційні скандали торкнулися його Робочої партії.

Лула пообіцяв повернутися до державного економічного зростання та соціальної політики, які допомогли вивести мільйони людей з бідності під час товарного буму, коли він уперше правив Бразилією. Він також обіцяє боротися з вирубуванням тропічних лісів Амазонки, яке зараз досягло 15-річного максимуму, і зробити Бразилію лідером у глобальних переговорах щодо клімату.

Другий термін Болсонару утримає Бразилію на шляху ринкових реформ та ослаблення захисту навколишнього середовища, одночасно зміцнивши коаліцію правих партій та фермерів, які фінансували його кампанію.

Очікується, що близько 120 мільйонів виборців прийдуть на виборчі дільниці.

Декілька опитувань показали, що гонка між претендентами загострилася останнього тижня, коли Болсонару трохи поступився Лулі. Інші опитування показують невелику, але стабільну перевагу Лули.

Додамо

Лулу да Сілву у 2018 році було ув'язнено на 19 місяців за звинуваченням у хабарництві, яке Верховний суд скасував минулого року, що відкрило йому шлях до балотування на третій президентський термін.