Болсонару проти Лули: Бразилія голосує у другому турі президентських виборів

ukru
Україна буде працювати з США для досягнення взаємоприйнятного тексту угоди про копалини - Сибіга
08:59 • 2070 перегляди

Україна буде працювати з США для досягнення взаємоприйнятного тексту угоди про копалини - Сибіга

Ексклюзив
07:46 • 45139 перегляди

НАБУ встановило "прослушку" в офісі столичних адвокатів - безпрецедентне порушення адвокатської таємниці

05:30 • 154927 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

31 березня, 19:27 • 134128 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

31 березня, 18:26 • 166065 перегляди

Україна та Британія готують зустріч представників для підготовки контингентів - Зеленський

Ексклюзив
31 березня, 15:02 • 191848 перегляди

"Це мої збитки, які ніхто не компенсував": малі аптеки потерпають від переоцінки ТОП-100 ліків

31 березня, 14:30 • 224311 перегляди

ОП про статтю Economist щодо виборів у липні: не було такої наради і доручення Зеленського

31 березня, 12:29 • 225460 перегляди

Україна та США провели тривалу розмову щодо драфту угоди про копалини - джерела

31 березня, 10:29 • 455001 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

Ексклюзив
31 березня, 08:30 • 232458 перегляди

Бронювання з 1 квітня: що потрібно знати підприємствам та військовозобов’язаним

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
2 м/с
94 %
746 мм
Дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

росія навряд чи погодиться на "повне і безумовне припинення вогню" протягом трьох тижнів – ISW

31 березня, 23:57 • 117665 перегляди

Мирна угода: Трамп пригрозив путіну посиленням санкцій, якщо той "не виконає це завдання"

1 квітня, 00:25 • 120323 перегляди

"Трудомісткий процес": у кремлі кажуть, що росія та США працюють над мирним планом для України

03:26 • 110658 перегляди

Трамп висловив розчарування Україною та угодою щодо рідкоземельних мінералів

03:40 • 120979 перегляди

Бербок приїхала до Києва і застерегла США від тактики росії

07:10 • 49913 перегляди
Публікації

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

05:30 • 154928 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 455002 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 407927 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 616932 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 740674 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Ілон Маск

Марін Ле Пен

Андрій Єрмак

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Львів

Європа

Реклама
УНН Lite

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

07:47 • 22187 перегляди

Чотири байопіки про Beatles анонсували на 2028 рік: розкрито зірковий акторський склад

06:11 • 38685 перегляди

Неймовірне видовище: космічний телескоп "Хаббл" зробив знімки спіральної галактики

31 березня, 13:38 • 101855 перегляди

"Ніколи не брехала": експомічниця Бекхема зробила нову заяву про їхній "роман"

31 березня, 13:17 • 136959 перегляди

Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

31 березня, 10:26 • 220430 перегляди
Актуальне

FGM-148 Javelin

Lockheed Martin F-35 Lightning II

Безпілотний літальний апарат

Facebook

«Калібр» (сімейство ракет)

Болсонару проти Лули: Бразилія голосує у другому турі президентських виборів

Болсонару проти Лули: Бразилія голосує у другому турі президентських виборів

Київ • УНН

 • 187688 перегляди

КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Бразильські виборці голосують в неділю, щоб обрати між переобранням президента Жаїра Болсонару або поверненням на посаду експрезидента Луїса Інасіу Лули да Сілви. Про це УНН повідомляє з посиланням на Reuters.

Деталі

Болсонару пообіцяв закріпити консерватизм у бразильській політиці після президентства, затьмареного пандемією. Лула обіцяє велику соціальну та екологічну відповідальність, нагадуючи про зростання добробуту під час його президентства у 2003-2010 роках, до того, як корупційні скандали торкнулися його Робочої партії.

Лула пообіцяв повернутися до державного економічного зростання та соціальної політики, які допомогли вивести мільйони людей з бідності під час товарного буму, коли він уперше правив Бразилією. Він також обіцяє боротися з вирубуванням тропічних лісів Амазонки, яке зараз досягло 15-річного максимуму, і зробити Бразилію лідером у глобальних переговорах щодо клімату.

Другий термін Болсонару утримає Бразилію на шляху ринкових реформ та ослаблення захисту навколишнього середовища, одночасно зміцнивши коаліцію правих партій та фермерів, які фінансували його кампанію.

Очікується, що близько 120 мільйонів виборців прийдуть на виборчі дільниці.

Декілька опитувань показали, що гонка між претендентами загострилася останнього тижня, коли Болсонару трохи поступився Лулі. Інші опитування показують невелику, але стабільну перевагу Лули.

Додамо

Лулу да Сілву у 2018 році було ув'язнено на 19 місяців за звинуваченням у хабарництві, яке Верховний суд скасував минулого року, що відкрило йому шлях до балотування на третій президентський термін.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Bitcoin
$84,120.60
Золото
$3,155.56
Tesla
$258.01
Brent
$74.57
S&P 500
$5,585.60
Газ TTF
$40.70
Ethereum
$1,884.69