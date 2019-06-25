Boeing розмістив 737 MAX, які не були продані, на парковці для машин співробітників
Київ • УНН
КИЇВ. 25 червня. УНН. Корпорація Boeing змушена через брак місця для непроданих літаків моделі 737 MAX розміщувати їх на парковках для машин співробітників, пише УНН з посиланням на місцевий телеканал KING 5.
“Ми використовуємо ресурси всього підприємства Boeing під час паузи в поставках 737 MAX, включаючи наші виробничі об’єкти в Пьюджет-Саунд, Сан-Антоніо і Мозес-Лейк”, — цитує видання Business Insider представника корпорації Пола Бергмана. За його словами, розміщення повітряних суден на автомобільних парковках “є частиною плану з управління матеріально-технічними ресурсами компанії”.
Як в травні повідомляло агентство Bloomberg, корпорація щомісяця витрачає близько 2 тисяч доларів на забезпечення кожного літака паркувальним місцем.
Експлуатація літаків Boeing 737 була припинена після двох авіакатастроф: 10 березня цього року в Ефіопії розбився літак Boeing 737 MAX 8 авіакомпанії Ethiopian Airlines, в результаті чого загинули 157 осіб, а 29 жовтня 2018 року під час катастрофи літака аналогічної моделі компанії Lion Air в Індонезії загинули 189 людина.
Глава Boeing Денніс Меленберг визнав, що на борту двох літаків 737 MAX мав місце збій в роботі системи MCAS (Maneuvering Characteristics Augmentation System) перед тим, як вони розбилися. Багато країн світу, включно з Україною, США і держави ЄС, з міркувань безпеки призупинили експлуатацію літаків цієї серії.
Варто нагадати, що окремі частини Boeing 737 MAX були виготовлені некоректно.