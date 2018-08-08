BMW відкличе у Європі сотні тисяч автомобілів
Київ • УНН
КИЇВ. 8 серпня. УНН. Автоконцерн BMW через ймовірний дефект модуля рециркуляції відпрацьованих газів відкличе у Європі 324 тисячі автомобілів, з яких понад 96 тисяч - у Німеччині. Компанія планує замінити відповідні деталі машин. Про це повідомляє Deutsche Welle, передає УНН.
Зазначено, що у Південній Кореї BMW через таку ж проблему відкликала вже понад 100 тисяч автомобілів. Порушення роботи модуля рециркуляції відпрацьованих газів може призвести до займання. Передовсім ідеться про модель седана 520d.
За повідомленнями ЗМІ, вогонь уже виникав у близько 30 автомобілях, щодо кількості займань у машинах в Європі BMW нічого не повідомляла.
У 2016 році BMW мала усунути дефект у майже 200 тис. автомобілях у Китаї.
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