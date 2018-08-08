BMW отзовет в Европе сотни тысяч автомобилей
Киев • УНН
КИЕВ. 8 августа. УНН. Автоконцерн BMW из-за вероятного дефекта модуля рециркуляции отработавших газов отзовет в Европе 324 тысячи автомобилей, из которых более 96 тысяч - в Германии. Компания планирует заменить соответствующие детали машин. Об этом сообщает Deutsche Welle, передает УНН.
Отмечено, что в Южной Корее BMW из-за такой же проблемы отозвала уже более 100 тысяч автомобилей. Нарушение работы модуля рециркуляции отработавших газов может привести к возгоранию. Прежде всего речь идет о модели седана 520d.
По сообщениям СМИ, огонь уже возникал в около 30 автомобилях, относительно количества возгораний в машинах в Европе BMW ничего не сообщала.
В 2016 году BMW должна была устранить дефект в почти 200 тыс. автомобилей в Китае.
Напомним, в июле Государственная фискальная служба обнародовала ТОП-5 попыток ввоза в Украину элитных автомобилей со значительно заниженной стоимостью.