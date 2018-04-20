Блокування Telegram: Роскомнагляд атакували в Google Maps

Так, головний будинок відомства в Москві вони перейменували в "Роскомпозор", а замість годин роботи вказали: "Закрито назавжди".



В ході атаки в ніч на 20 квітня користувачі також змінили категорію установи - на "гей-бар" і "психоневрологічний диспансер". Однак вранці в п'ятницю знову з'явилася вказівка, що Роскомнагляд - це "державна установа".



Крім того, користувачі залишили Роскомнагляд десятки негативних відгуків, через що його рейтинг знизився до 1,2 з 5. В розділ з фотографіями, зробленими в установі, вони завантажили колажі з людьми, схожими на терористів, позують на тлі прапора з логотипом месенджера Telegram, а також фото обкладинки книги "Що таке тероризм" і відео з кішкою.

Атаки зазнали і інші представництва Роскомнагляду.

Як повідомляв УНН, під егідою боротьби з соціальною мережею Telegram Росія вибудовує інформаційну та технічну базу для значущих подій, які можуть призвести до ескалації міжнародної ситуації. Про це в ефірі "Радіо Свобода" заявив керівник Служби з питань інформаційної безпеки Апарату Ради національної безпеки і оборони України Валентин Петров, коментуючи недавнє блокування соціальної мережі Telegram в Російській Федерації.



Нагадаємо, Таганський суд минулої п'ятниці задовольнив заяву Роскомнагляду про блокування доступу до месенджер на території Росії.



Окремим пунктом зазначалося, що рішення підлягає негайному виконанню. Разом з тим суд постановив, що обмеження може бути знято в разі, якщо Telegram надасть ФСБ ключі для дешифрування повідомлень користувачів. Але представники Telegram неодноразово заявляли про об'єктивну неможливість виконати такі вимоги.

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Засновник Telegram Павло Дуров заявив, що "конфіденційність не продається, а права людини не повинні бути поставлені під загрозу через страх або жадібність".



Поки ж багатотисячна аудиторія соціальної мережі шукає шляхи обходу блокувань, встановлюючи VPN або спеціальні настройки проксі. Дуров повідомив, що в Telegram будуть використовуватися вбудовані методи обходу блокувань і звичайним користувачам особливих маніпуляцій, для того щоб залишатися в месенджері, не буде потрібно.



Дуров порадив не видаляти і не встановлювати заново Telegram при виникненні проблем із з'єднанням і завантажувати оновлення для додатка.