Близько 250 ромів проживають за однією адресою в Ужгороді

Так, за інформацією прес-служби Ужгородської міської ради, на невеликій території із загальною адресою вул.Пирогова, 1 розміщуються кілька помешкань, де загалом проживають близько 250 ромів. Щомісяця цю громаду поповнюють троє-четверо немовлят.

Мешканці ромського поселення повідомили членам комісії, що життя там останнім часом суттєво змінилося на краще, зокрема завдяки благодійникам. Розповідають, якщо раніше на території був понад метровий шар сміття, то зараз його вичистили і вивезли.

Роми намагаються впорядкувати житло — провели водопостачання, за лічильниками платять за електроенергію. Окрім того, чиновників запевнили, що діти з цього поселення ходять до шкіл міста.

Водночас, мешканці попросили допомогти з облаштуванням провулку, який веде до будинків, бо під час злив він і двір компактного поселення перетворюються на болото.

У переважної більшості мешканців таких поселень немає ні документів на житло, ні жодних посвідчень особи. Питання паспортизації та легалізації місць проживання ромів є доволі актуальним для Закарпаття. Наразі в Ужгороді готується проект рішення, спрямований на отримання всіх належних виплат і допомог, соціалізацію ромів, загалом їхню інтеграцію у суспільне життя.