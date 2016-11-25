Около 250 ромов проживают по одному адресу в Ужгороде

Так, по информации пресс-службы Ужгородского городского совета, на небольшой территории с общим адресом ул. Пирогова, 1 размещаются несколько помещений, где всего проживают около 250 ромов. Ежемесячно эту общину пополняют трое-четверо младенцев.

Жители поселения сообщили членам комиссии, что жизнь там в последнее время существенно изменилось к лучшему, в том числе благодаря благотворителям. Рассказывают, если раньше на территории был метровый слой мусора, то сейчас его вычистили и вывезли.

Ромы пытаются упорядочить жилье - провели водоснабжение, по счетчикам платят за электроэнергию. Кроме того, чиновников заверили, что дети с этого поселения ходят в школы города.

В то же время, жители попросили помочь с обустройством переулка, который ведет к их домам, потому что во время ливней он и двор компактного поселения превращаются в болото.

У подавляющего большинства жителей таких поселений нет документов на жилье, никаких удостоверений личности. Вопрос паспортизации и легализации мест проживания цыган довольно актуален для Закарпатской области. Сейчас в Ужгороде готовится проект решения, направленный на получение всех необходимых выплат и пособий, социализацию ромов, в общем их интеграцию в общественную жизнь.