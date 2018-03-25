Близько 200 авто стоять у чергах на КПВВ на Донбасі
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. У контрольних пунктах в’їзду-виїзду, що на лінії розмежування в районі проведення операції Об’єднаних сил, сьогодні вранці на в’їзд та виїзд знаходилася така кількість транспортних засобів: “Майорське” — 10/40; “Мар’їнка” — 0/40; “Новотроїцьке” — 0/40; “Гнутове” — 30/20, передає УНН із посиланням на прес-службу ДПСУ.
Загалом вчора через КПВВ прослідувало 38,6 тисяч осіб та понад 5 тисяч транспортних засобів:
“Майорське” — 8970 осіб та 1017 транспортних засобів;
“Мар’їнка” — 9770 осіб та 1675 транспортних засобів;
“Новотроїцьке” — 7536 осіб та 1376 транспортних засобів;
“Гнутове” — 3896 осіб та 939 транспортних засобів;
“Станиця Луганська” — 8479 осіб.
Нагадаємо, 24 березня у контрольних пунктах в’їзду-виїзду на Донбасі зібралось 260 автомобілів.