Около 200 авто стоят в очередях на КПВВ на Донбассе

КИЕВ. 25 марта. УНН. В контрольных пунктах въезда-выезда, что на линии разграничения в районе проведения операции Объединенных сил, сегодня утром на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств: "Майорское" - 10/40; "Марьинка" - 0/40; "Новотроицкое" - 0/40; "Гнутово" - 30/20, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.