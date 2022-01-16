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Блінкен зідзвонився з головою МЗС Франції: вказав на рішучість США швидко реагувати у разі подальшого вторгнення РФ в Україну

Блінкен зідзвонився з головою МЗС Франції: вказав на рішучість США швидко реагувати у разі подальшого вторгнення РФ в Україну

Київ • УНН

 • 18111 перегляди

КИЇВ. 16 січня. УНН. Державний секретар США Ентоні Блінкен зідзвонився з головою МЗС Франції, головоючої у Раді ЄС, Жан-Івом Ле Дріаном, під час розмови обговорив рішучість США швидко реагувати у разі будь-якого подальшого вторгнення РФ в Україну. Про це повідомив сам Блінкен та у Держдепі США, пише УНН.

Цитата:

"Важлива телефонна розмова була сьогодні з міністром закордонних справ Франції Ле Дріаном про дискусії між міністрами закордонних справ країн-членів ЄС, присвячені російській агресії проти України, що триває, і про наші спільні зусилля з підтримки суверенітету та територіальної цілісності України", - написав Блінкен у Twitter.

Деталі

При цьому у пресслужбі Держдепартаменту США вказали, що держсекретар Блінкен під час розмови "підтвердив тверду відданість Сполучених Штатів суверенітету і територіальній цілісності України перед російською агресією, що триває, і обговорив рішучість США швидко і рішуче реагувати на будь-яке подальше вторгнення Росії в Україну".

Сторони також обговорили зусилля щодо просування демократичного процесу в Лівії.

Доповнення

Міністри закордонних справ ЄС на зустрічі у французькому Бресті в п’ятницю, 14 січня, узгодили єдиний підхід із 10 пунктів до кризи між Організацією Північноатлантичного договору та Росією через Україну

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