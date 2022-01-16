Блінкен зідзвонився з головою МЗС Франції: вказав на рішучість США швидко реагувати у разі подальшого вторгнення РФ в Україну
Київ • УНН
КИЇВ. 16 січня. УНН. Державний секретар США Ентоні Блінкен зідзвонився з головою МЗС Франції, головоючої у Раді ЄС, Жан-Івом Ле Дріаном, під час розмови обговорив рішучість США швидко реагувати у разі будь-якого подальшого вторгнення РФ в Україну. Про це повідомив сам Блінкен та у Держдепі США, пише УНН.
Цитата:
"Важлива телефонна розмова була сьогодні з міністром закордонних справ Франції Ле Дріаном про дискусії між міністрами закордонних справ країн-членів ЄС, присвячені російській агресії проти України, що триває, і про наші спільні зусилля з підтримки суверенітету та територіальної цілісності України", - написав Блінкен у Twitter.
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При цьому у пресслужбі Держдепартаменту США вказали, що держсекретар Блінкен під час розмови "підтвердив тверду відданість Сполучених Штатів суверенітету і територіальній цілісності України перед російською агресією, що триває, і обговорив рішучість США швидко і рішуче реагувати на будь-яке подальше вторгнення Росії в Україну".
Сторони також обговорили зусилля щодо просування демократичного процесу в Лівії.
Доповнення
Міністри закордонних справ ЄС на зустрічі у французькому Бресті в п’ятницю, 14 січня, узгодили єдиний підхід із 10 пунктів до кризи між Організацією Північноатлантичного договору та Росією через Україну