Блінкен назвав умови, за яких США приєднається до “Нормандського” формату
Київ • УНН
КИЇВ. 19 січня. УНН. Сполучені штати Америки приєднаються до “Нормандського формату” у випадку, якщо це буде корисно для всіх сторін-учасників. Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен в інтерв’ю Мирославі Гонгадзе, передає УНН.
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“Я не думаю, що питання в тому, щоб приєднатися до “Нормандського формату”. Чи буде нам корисно спробувати, сприяти, допомагати, підтримувати якимось чином? Якщо так, то тоді ми готові це зробити, і, безперечно, поділимось із нашими союзниками та партнерами - Францією та Німеччиною такими висновками”, - заявив Блінкен.
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