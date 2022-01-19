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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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10:51 • 70066 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Блінкен назвав умови, за яких США приєднається до “Нормандського” формату

Блінкен назвав умови, за яких США приєднається до “Нормандського” формату

Київ • УНН

 • 17662 перегляди

КИЇВ. 19 січня. УНН. Сполучені штати Америки приєднаються до “Нормандського формату” у випадку, якщо це буде корисно для всіх сторін-учасників. Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен в інтерв’ю Мирославі Гонгадзе, передає УНН.

Цитата

“Я не думаю, що питання в тому, щоб приєднатися до “Нормандського формату”. Чи буде нам корисно спробувати, сприяти, допомагати, підтримувати якимось чином? Якщо так, то тоді ми готові це зробити, і, безперечно, поділимось із нашими союзниками та партнерами - Францією та Німеччиною такими висновками”, - заявив Блінкен.

Додамо

Раніше Президент України Володимир Зеленський запропонував президенту США Джо Байдену провести саміт за участю президента РФ Володимира Путіна.

Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков заявив, що у Кремлі не отримували пропозицій щодо саміту РФ-США-Україна від американської сторони.

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