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Блінкен і Лавров розпочали зустріч у Женеві

Блінкен і Лавров розпочали зустріч у Женеві

Київ • УНН

 • 61259 перегляди

КИЇВ. 21 січня. УНН. Держсекретар США Ентоні Блінкен прибув до Женеви, де зустрівся з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим. Про це пишуть американські та російські ЗМІ, пише УНН.

Цитата:

“Блінкен та Лавров розпочинають зустріч у Женеві. Росія каже, що не очікує на прорив... вони хочуть отримати відповіді на свої запитання”, — повідомив кореспондент Fox News Бенджамін Гілл, опублікувавши відповідне відео.

AFP пише, що Блінкен повідомив Лаврову, що "США все ще шукають дипломатичного вирішення питання навколо України".

Деталі

Держсекретар США Ентоні Блінкен також не очікує на прориви від переговорів з Лавровим у Женеві. Про це він заявив напередодні у інтерв’ю німецькому телеканалу ZDF.

При цьому, за його словами, він сподівається почути, до чого Москва прийшла за підсумками минулих консультацій із США та НАТО.

“Я думаю, що завтра (21 січня - ред.) ми дізнаємося більше — принаймні, я сподіваюся, що завтра дізнаємося більше — про те, чи справді Росія віддана спробам урегулювати розбіжності дипломатичним шляхом через діалог чи ні”, — сказав він.

#Blinken and #Lavrov begin meeting in Geneva.. Russia says they do not expect a breakthrough.. they want answers to their concerns pic.twitter.com/TPjmJKnxUT

— Benjamin Hall (@BenjaminHallFNC) January 21, 2022

Доповнення

Держдеп США раніше анонсував, що американський держсекретар Ентоні Блінкен та голова МЗС Росії Сергій Лавров проведуть переговори 21 січня у Женеві. Перед зустріччю з російським колегою Блінкен відвідав Україну та Німеччину.

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