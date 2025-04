Блінкен і Лавров розпочали зустріч у Женеві

Цитата:

“Блінкен та Лавров розпочинають зустріч у Женеві. Росія каже, що не очікує на прорив... вони хочуть отримати відповіді на свої запитання”, — повідомив кореспондент Fox News Бенджамін Гілл, опублікувавши відповідне відео.

AFP пише, що Блінкен повідомив Лаврову, що "США все ще шукають дипломатичного вирішення питання навколо України".

Деталі

Держсекретар США Ентоні Блінкен також не очікує на прориви від переговорів з Лавровим у Женеві. Про це він заявив напередодні у інтерв’ю німецькому телеканалу ZDF.

При цьому, за його словами, він сподівається почути, до чого Москва прийшла за підсумками минулих консультацій із США та НАТО.

“Я думаю, що завтра (21 січня - ред.) ми дізнаємося більше — принаймні, я сподіваюся, що завтра дізнаємося більше — про те, чи справді Росія віддана спробам урегулювати розбіжності дипломатичним шляхом через діалог чи ні”, — сказав він.

Доповнення

Держдеп США раніше анонсував, що американський держсекретар Ентоні Блінкен та голова МЗС Росії Сергій Лавров проведуть переговори 21 січня у Женеві. Перед зустріччю з російським колегою Блінкен відвідав Україну та Німеччину.