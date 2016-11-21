БК "Будівельник" підписав третього американського легіонера

Угода між гравцем та клубом розрахована до кінця сезону.

Сезон-2013/14 форвард почав в грецькому "Ілісіакосі", але ближче до кінця кампанії отримав шанс дебютувати в НБА, підписавши десятиденний контракт з "Мілуоки". Тоді американцеві не вдалося закріпитися в найсильнішій лізі планети, а закінчував сезон форвард вже в складі турецького "Анадолу Ефес".

На старті сезону-2014/15 форвард з’явився в "Нью-Орлеан Пеліканс", а згодом перебрався в російський "Зеніт", де йому вдалося набирати по 7,6 очка і 5,1 підбирання в розіграші Єврокубку.

У попередньому сезон баскетболіст виступав в Лізі розвитку НБА (D-League) за "Canton Charge" та "Iowa Energy".

Примітно, що в минулому сезоні Д.Стівенс став фіналістом конкурсу слем-данку у Лізі розвитку НБА.

Додамо також, гравець володіє високим рівнем атлетизму, що дозволяє американцеві завершувати атаки ефектними слем-данками.

Як повідомляв УНН, БК "Будівельник" в Луцьку завдав поразки місцевому "Волиньбаскету".