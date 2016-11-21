БК "Будивельник" подписал третьего американского легионера
Киев • УНН
КИЕВ. 21 ноября. УНН. Девятикратный чемпион Украины киевский "Будивельник" подписал контракт с американским форвардом/атакующим защитником Далентой Джеймерелом Стивенсом, более известным в Европе и за океаном под именем Ди Джей Стивенс. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу БК "Будивельник".
Соглашение между игроком и клубом рассчитано до конца сезона.
Сезон 2013/14 форвард начал в греческом "Илисиакосе", но ближе к концу кампании получил шанс дебютировать в НБА, подписав десятидневный контракт с "Милуоки". Тогда американцу не удалось закрепиться в сильнейшей лиге планеты, а заканчивал сезон форвард уже в составе турецкого "Анадолу Эфес".
На старте сезона-2014/15 форвард появился в "Нью-Орлеан Пеликанс", а затем перебрался в российский "Зенит".
В прошлом сезон баскетболист выступал в Лиге развития НБА (D-League) за "Canton Charge" и "Iowa Energy".
Примечательно, что в прошлом сезоне Д.Стивенс стал финалистом конкурса слэм-данков в Лиге развития НБА.
Добавим также, игрок обладает высоким уровнем атлетизма, что позволяет американцу завершать атаки эффектными слэм-данками.
Как сообщал УНН, БК "Будивельник" в Луцке нанес поражение местному "Волыньбаскету".