Бізнес ще більше погіршив очікування щодо інфляції - НБУ
Київ • УНН
КИЇВ. 17 січня. УНН. Український бізнес прогнозує пожвавлення ділової активності на тлі поліпшення настроїв щодо курсу гривні, однак очікування щодо рівня інфляції погіршилися - другий квартал поспіль. Про це свідчать результати опитування керівників компаній, яке Національний банк провів у IV кварталі 2021 року, пише УНН.
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"Бізнес послабив свої очікування щодо обсягів виробництва товарів і послуг в Україні. На тлі поступового поліпшення оцінок щодо поточного стану підприємств зберігаються оптимістичні очікування щодо їх розвитку. У наступні 12 місяців респонденти, попри посилення інфляційних очікувань, прогнозують міцніший курс національної валюти", - йдеться у повідомленні.
Однак, вказують у НБУ, загалом оцінки підприємств щодо макроекономічної ситуації в Україні та поточного стану власних компаній залишаються позитивними.
Деталі
Так, у наступні 12 місяців підприємці очікують помірного зростання обсягів виробництва товарів і послуг в Україні. Баланс відповідей становив 8,3% порівняно з 21,5% у ІIІ кварталі 2021 року.
Четвертий квартал поспіль поліпшуються очікування бізнесу щодо курсу гривні. Середнє значення обмінного курсу, що респонденти очікують через 12 місяців, становить 28,15 грн/дол. США (у попередньому кварталі – 28,50 грн/дол. США). Частка підприємств, які вважають, що обмінний курс не перевищить 28,00 грн/дол. США, зросла до 50,5% з 35,3%.
"Інфляційні очікування погіршуються другий квартал поспіль: у IV кварталі очікувана річна інфляція становила 8,7% порівняно з 7,8% у попередньому кварталі. Частка опитаних підприємств, які вважають, що інфляція перевищить 7,5%, зросла до 61,9% з 51,3%", - вказали у НБУ.
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Шостий квартал поспіль спостерігається поліпшення очікувань щодо зростання обсягів іноземних інвестицій підприємствами, які їх залучають: баланс відповідей зріс до 18,6% з 15,6% у ІІІ кварталі.
Другий квартал поспіль бізнес прогнозує збільшення загальної кількості працівників на своїх підприємствах. Збільшення кількості працівників прогнозують респонденти підприємств торгівлі, добувної промисловості, інших видів діяльності, будівництва, транспорту та зв’язку. Натомість респонденти підприємств сільського господарства та переробної промисловості очікують зменшення кількості працівників.
"Посилилися та залишаються високими очікування підприємств щодо зростання заробітних плат працівників у наступні 12 місяців: баланс відповідей – 68,6% порівняно з 61,4% у ІІІ кварталі 2021 року. Лише 1,6% опитаних компаній готові до зменшення заробітних плат", - додали у Нацбанку.
Довідково
Квартальне опитування проводилося з 3 листопада до 1 грудня 2021 року. В опитуванні взяло участь 688 підприємств із 22 регіонів країни (без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, а також Донецької та Луганської областей).