Бійців “Беркута”, підозрюваних у злочинах на Майдані, усунули від служби
Київ • УНН
КИЇВ. 30 листопада. УНН. Бійців “Беркута”, яких підозрюють у злочинах під час Революції Гідності, на час розслідування усунули від служби. Про це УНН повідомили у прес-службі МВС України.
Так, Національною поліцією України з урахуванням важливості питання розслідування злочинів, учинених стосовно учасників Революції Гідності, було направлено лист до Генеральної прокуратури України, в якому йдеться про надання інформації щодо процесуального статусу поліцейських у кримінальних провадженнях з приводу вчинення злочинів стосовно учасників Революції Гідності, зокрема — стосовно тих працівників поліції, які на той час проходили службу в підрозділах міліції особливого призначення “Беркут”.
Генеральна прокуратура України надала інформацію щодо 13 таких осіб, які перебували на той час на службі. Відповідно до указаного листа, стосовно шести працівників обрано міру запобіжного заходу — тримання під вартою або домашній арешт. Крім цього, ще відносно чотирьох екс-беркутівців міра запобіжного заходу не обиралася.
Проте керівництвом Національної поліції України усіх 13 осіб усунуто від виконання службових обов’язків, вони чекають на рішення суду. За результатами розслідування кримінальних проваджень, через механізм, передбачений Законом, питання щодо подальшого проходження ними служби в Національній поліції буде розглянуто атестаційною та поліцейською комісіями.
Нагадаємо, що колишній командир роти “Беркут” Євген Антонов, який був ідентифікований як активний учасник розгону студентів в ніч на 30 листопада 2013 року, вже тривалий час не працює у лавах правоохоронців. Він був звільнений ще до початку процесу атестації працівників поліції.