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Бойцов "Беркута", подозреваемых в преступлениях на Майдане, отстранили от службы

Киев • УНН

 • 9081 просмотра

КИЕВ. 30 ноября. УНН. Бойцов "Беркута", которых подозревают в преступлениях во время Революции Достоинства, на время расследования отстранили от службы. Об этом сообщили УНН в пресс-службе МВД Украины.

Бойцов "Беркута", подозреваемых в преступлениях на Майдане, отстранили от службы

Так, Национальной полицией Украины с учетом важности вопроса расследования преступлений, совершенных в отношении участников Революции Достоинства, было направлено письмо в Генеральную прокуратуру Украины, в котором говорится о предоставлении информации относительно процессуального статуса полицейских по уголовному производству по совершению преступлений в отношении участников Революции Достоинства, в частности - в отношении тех сотрудников полиции, которые в то время проходили службу в подразделениях милиции особого назначения "Беркут".

Генеральная прокуратура Украины предоставила информацию о 13 таких лицах, находившихся в то время на службе. Согласно указанному письму, в отношении шести сотрудников избрали меру пресечения - содержание под стражей или домашний арест. Кроме этого, еще в отношении четырех экс-беркутовцев мера пресечения не избиралась.

Однако руководство Национальной полиции Украины всех 13 человек отстранило от исполнения служебных обязанностей, они ждут решения суда. По результатам расследования уголовных производств, через механизм, предусмотренный Законом, вопрос о дальнейшем прохождении ими службы в Национальной полиции будет рассмотрен аттестационной и полицейской комиссиями.

Напомним, что бывший командир роты "Беркут" Евгений Антонов, который был идентифицирован как активный участник разгона студентов в ночь на 30 ноября 2013 г., уже длительное время не работает в рядах правоохранителей. Он был уволен еще до начала процесса аттестации сотрудников полиции.

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