Bitcoin впав в ціні майже на 30% за 10 днів - Bloomberg
Київ • УНН
КИЇВ. 28 грудня. УНН. Bitcoin, після нещодавнього підйому до 16 тис. доларів, продовжив своє стрімке падіння у четвер, опустившись нижче 14 тис. доларів, лише через 10 днів після досягнення історичного рекорду, передає УНН з посиланням на Bloomberg.
Останній удар по Bitcoin прийшовся з боку Південної Кореї, де уряд заявив, що “розглядає варіанти придушення божевілля спекуляцій, включаючи потенційне припинення хоча б деяких операцій з обміну криптовалют”.
Курс Bitcoin упав на 9 відсотків до 13 828 доларів за одну ніч, зазначає видання. Криптовалюта коливалась на рівні 14 тис доларів США о 9:20 ранку в Нью-Йорку. Зараз її вартість на 28 відсотків знизилась після рекордних 19 тис. 511 дол., досягнутих 18 грудня.
Як повідомляв УНН, 22 грудня курс Bitcoin впав за добу на 18 відсотків.