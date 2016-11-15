Біля ВР можуть встановити меморіальну дошку чотирьом загиблим бійцям Нацгвардії
Київ • УНН
КИЇВ. 15 листопада. УНН. Верховна Рада схвалила постанову “Про увіковічення пам’яті бійців Національної Гвардії України, які загинули 31 серпня 2015 року біля стін Верховної Ради України, захищаючи свободу та демократію в України”. За відповідне рішення проголосували 262 народних депутати, передає кореспондент УНН.
Постанова передбачає засудження проявів насильства та тероризму за політичними або іншими мотивами.
Крім цього пропонується доручити керівництву Верховної Ради України розглянути питання щодо створення пам’ятної дошки у стін Верховної Ради України з зазначенням прізвища ім’я та по батькові чотирьом загиблим бійцям Національної Гвардії України.
Також депутати хвилиною мовчання вшанували пам'ять бійців Національної Гвардії, які загинули 31.08 2015, захищаючи свободу та демократію в Україні.