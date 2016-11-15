Возле ВР могут установить мемориальную доску четырем погибшим бойцам Нацгвардии
Киев • УНН
КИЕВ. 15 ноября. УНН. Верховная Рада приняла постановление "Об увековечении памяти бойцов Национальной Гвардии Украины, погибших 31 августа 2015 года у стен Верховной Рады Украины, защищая свободу и демократию в Украине". За соответствующее решение проголосовали 262 народных депутата, передает корреспондент УНН.
Постановление предусматривает осуждение проявлений насилия и терроризма по политическим или иным мотивам.
Кроме этого предлагается поручить руководству Верховной Рады Украины рассмотреть вопрос о создании памятной доски возле стен Верховной Рады Украины с указанием фамилий имен и отчеств четырех погибших бойцов Национальной Гвардии Украины.
Также депутаты минутой молчания почтили память бойцов Национальной Гвардии, погибших 31.08.2015 г., защищая свободу и демократию в Украине.