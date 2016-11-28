Біля посольства США в Філіппінах підірвали ймовірну бомбу
Київ • УНН
КИЇВ. 28 листопада. УНН. Філіппінська поліція провела контрольований вибух ймовірної бомби, виявленої біля будівлі посольства США в столиці країни Манілі, передає УНН з посиланням на Associated press.
Так, столичні прибиральники виявили в сміттєвому контейнері біля посольства США ймовірну бомбу, до якої було примотано мобільний телефон.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Невідомі кинули гранату на території посольства Франції в Афінах
Пізніше було встановлено, що це лише викинута на смітник коробка. Проте, правоохоронці провели в понеділок два контрольованих вибухи.
У зв’язку з інцидентом влада Маніли частково перекрила рух на вулицях столиці.