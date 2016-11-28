Возле посольства США в Филиппинах взорвали вероятную бомбу
Киев • УНН
КИЕВ. 28 ноября. УНН. Филиппинская полиция провела контролируемый взрыв возможной бомбы, обнаруженной у здания посольства США в столице страны Маниле, передает УНН со ссылкой на Associated press.
Так, столичные уборщики обнаружили в мусорном контейнере у посольства США вероятную бомбу, к которой был примотан мобильный телефон.
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Позже было установлено, что это лишь выброшенная на помойку коробка. Однако, правоохранители провели в понедельник два контролируемых взрыва.
В связи с инцидентом власти Манилы частично перекрыли движение на улицах столицы.