Біля посольства РФ у Києві активісти вимагали розшукати зниклих у Криму

Як зазначається, акція проводиться щомісяця. За два роки не менше 15 людей зникли безвісти, додали в організації.

"На жаль, ніякого ефективного розслідування російськими властями не проводиться, нам досі невідомо де знаходяться ці люди. Все що залишається нам, як громадськості, це виходити сюди раз на місяць, 25 числа, і задавати одне-єдине питання: "Де всі ці люди?"... Сьогодні учасники акції стоять з білими пов'язками на очах, які символізують той факт, що на жаль на проблеми зниклих в Криму закривають очі. Цій інформації не надають ніякого значення", - розповіла учасниця акції Євгенія Андреюк.

Також виступила прес-секретар Amnesty International Марія Гур'єва із закликом підписувати петиції до російської де-факто влади Криму з вимогою провести ефективне розслідування, а також писати листи підтримки близьким викрадених.

"У цьому році Ервін Ібрагімов став одним з восьми героїв українського марафону написання листів, це глобальна акція Amnesty International яка проводиться в більш ніж 200 країнах світу. В Україні ми закликаємо людей підписувати петиції до де-факто влади Криму, вимагати ефективно розслідувати зникнення Ервіна. також ми закликаємо писати листи підтримки близьким Ервіна, тому що вони переживають зараз дуже важкі часи", - сказала М.Гур'єва.