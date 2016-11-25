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У посольства РФ в Киеве активисты требовали разыскать пропавших в Крыму

Киев • УНН

 • 8672 просмотра

КИЕВ. 25 ноября. УНН. У посольства РФ в Киеве 25 ноября активисты провели акцию "Где Эрвин Ибрагимов?", посвященную насильственным исчезновениям в Крыму, передает УНН со ссылкой на КримSOS.

У посольства РФ в Киеве активисты требовали разыскать пропавших в Крыму

Как отмечается, акция проводится ежемесячно. За два года не менее 15 человек пропали без вести, добавили в организации.

"К сожалению, никакого эффективного расследования российскими властями не проводится, нам до сих пор неизвестно где находятся эти люди. Все что остается нам, как общественности, это выходить сюда раз в месяц, 25 числа, и задавать один-единственный вопрос:" Где все эти люди ? "... Сегодня участники акции стоят с белыми повязками на глазах, символизирующими тот факт, что к сожалению на проблемы пропавших в Крыму закрывают глаза. Этой информации не придают никакого значения", - рассказала участница акции Евгения Андреюк.

Также выступила пресс-секретарь Amnesty International Мария Гурьева с призывом подписывать петиции до российской де-факто власти Крыма с требованием провести эффективное расследование, а также писать письма поддержки близким похищенных.

"В этом году Эрвин Ибрагимов стал одним из восьми героев украинского марафона написания писем, это глобальная акция Amnesty International проводимая в более чем 200 странах мира. В Украине мы призываем людей подписывать петиции до де-факто власти Крыма, требовать эффективно расследовать исчезновение Эрвина. Также мы призываем писать письма поддержки близким Эрвина, потому что они переживают сейчас очень тяжелые времена ", - сказала М.Гурьева.

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