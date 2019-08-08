Біля мерії шведського міста Ландскруна стався вибух
Київ • УНН
КИЇВ. 8 серпня. УНН. Сильний вибух прогримів в ніч на четвер поруч з мерією міста Ландскруна на півдні Швеції. Вибуховою хвилею в ряді будинків були вибиті вікна, постраждала статуя, яка стоїть перед будівлею муніципалітету, пише УНН з посиланням на видання Helsingborgs Dagblad.
На місце події прибули вибухотехніки, які ретельно обстежили його. За їх словами, поки що важко говорити про конкретний тип використаної вибухівки.
“Зараз йде інтенсивна робота, зокрема з обробки зібраних вночі показань свідків”, — зазначив прес-секретар Центру управління поліції регіону Південь Патрік Форс.
За словами одного з очевидців, вибух був настільки сильним, що в будинку затрусилася підлога. Ніхто не постраждав.
Як повідомляє газета Helsingborgs Dagblad, з грудня 2018 року в Ландскруні сталося сім сильних вибухів. Але, як запевнив на прес-конференції в четвер глава місцевої поліції Патрік Хеймбранд, ситуація в місті “не є небезпечною для громадськості”.
Нагадуємо, у Копенгагені увечері 6 серпня стався вибух біля входу в будівлю Податкового управління в районі Естеборо. Про це повідомив телеканал DR.